Gevi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari 72-78, Buscaglia: "Dobbiamo vivere meglio i momenti decisivi"

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che al PalaBarbuto cede alla Dinamo Sassari per 78 a 72 , nella gara valevole per la ventottesima giornata di Campionato. Il miglior marcatore degli azzurri è McDuffie, autore di 26 punti.

Coach Buscaglia schiera in quintetto Velicka, Rich, Parks, McDuffie e Gudaitis, Bucchi risponde con Kruslin, Robinson, Burnell, Bendzius e Bilan.

Gevi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari 72-78, la cronaca

I primi punti della partita sono di Rich, Sassari prova il primo break trascinata da Robinson per il 10-4 che costringe Buscaglia al timeout. Gli azzurri tornano a segnare con Velicka prima di subire il nuovo parziale sardo che con Kruslin vale il 17-7 a metà quarto. Nel finale però arriva la reazione della Gevi con i neoentrati Uglietti e Vitali. Si va al primo intervallo sul 19-18 Dinamo.

Segna subito McDuffie per la Gevi ma questa volta è Gentile a rispondere per i suoi. McDuffie sigla il nuovo -2 ma arriva il break degli ospiti con Logan e Bendzius che fissano il punteggio sul 37-25. Nella seconda parte del periodo però, come nel primo, c’è la reazione Gevi, Rich e McDuffie riescono a riportare a contatto la formazione di Buscaglia. Dopo venti minuti siamo 43-37 Dinamo.

Il primo canestro è di Robinson, Rich e McDuffie riescono a riportare la Gevi ad un solo possesso di distanza. Segnano Bilan e Rich, Gudaitis pareggia, Uglietti in contropiede segna il canestro del vantaggio azzurro ma sono Logan e Robinson a riportare avanti la formazione ospite. Nel finale McDuffie riporta la Gevi a -1, 59-58 all’ultimo intervallo.

McDuffie riporta avanti gli azzurri con 4 punti in fila, il PalaBarbuto spinge gli azzurri ma, nel momento decisivo arriva un 9-0 per Sassari con i liberi di Diop e le due triple consecutive di Kruslin. La Gevi prova a rientrare con Zerini e Vitali ma la Dinamo è più fredda nel momento decisivo. McDuffie segna la tripla che da ancora speranze alla Gevi ma Bendzius non sbaglia dalla lunetta. Finisce 78-72 per la Dinamo.

Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 1 maggio alle ore 20,45 sul campo della Fortitudo Kigili Bologna.

Gevi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari 72-78 (18-19; 37-43; 58-59)

Sassari: Sanna ne, Bilan 10, Logan 12, Robinson 18, Kruslin 11, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Burnell 2, Bendzius 15, Gentile 4, Diop 4.All. Bucchi

: Zerini 7, McDuffie 26, Gudaitis 4, Sinagra ne, Vitali 8, Velicka 4, Parks 1, Marini , Uglietti 6, Lombardi ne,Rich 16 , Cannavina ne. All. Buscaglia Sassari: Sanna ne, Bilan 10, Logan 12, Robinson 18, Kruslin 11, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Burnell 2, Bendzius 15, Gentile 4, Diop 4.All. Bucchi

Gevi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari 72-78, le dichiarazioni di Coach Buscaglia

"Abbiamo giocato una partita di rincorsa come è naturale contro una squadra forte. Siamo stati sempre a contatto ma dobbiamo vivere meglio alcuni momenti della partita. Abbiamo sbagliato troppi tiri liberi che avrebbero potuto dare una svolta psicologica alla partita. Nel primo tempo ci sono state troppe palle perse che hanno portato canestri facili ai nostri avversari. La testa deve andare già alla prossima sfida, dobbiamo aggredire ogni chance che può portarci alla salvezza"

