La Lazio è arrivata a Napoli! Svelato il mistero Maldini, i biancocelesti alloggiano alle spalle del Maradona! | VIDEO CN24

Ultime notizie Serie A - La Lazio è appena arrivata a Napoli in vista della sfida di domani, valida per la 33ª giornata Serie A. Il pullman della squadra biancocleste ha raggiunto l’Hotel Esedra, dove il gruppo alloggerà alla vigilia del match, accolto da un clima piacevole e da diversi curiosi presenti all’esterno della struttura alberghiera.

Napoli-Lazio, biancocelesti arrivati in città

Tra curiosità e voglia di scattare un selfie, non sono mancati i richiami ai calciatori della Lazio: alcuni giovani tifosi hanno salutato con entusiasmo i calciatori di Maurizio Sarri in vista dell’impegno contro il Napoli di Antonio Conte: tanti selfie per i giocatori azzurri. Tra i più disponibili Hysaj, Cataldi, Provstgaard e Taylor.

La squadra guidata da Sarri è apparsa concentrata e determinata, consapevole dell’importanza della gara. Svelato il mistero Maldini, regolarmente convocato e giunto a Napoli insieme al gruppo squadra.