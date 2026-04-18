Chiariello: "La cosa più grave è che la Lazio si conferma la nostra bestia nera per eccellenza"

Su Canale 21 il consueto editoriale di Umberto Chiariello dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio per 0-2.

Di seguito uno stralcio dell'editoriale di Umberto Chiariello dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio.

"Dalla Lazio alla Lazio, sembra quasi un evento circolare.

Lâ€™8 dicembre 2024, se ricordo bene, era IsaksenÂ lâ€™autore del gol e in panchina câ€™era Baroni. Il Napoli passÃ², e da quel momento in poi, in casa, a parte il Chelsea in Champions e il Como ai rigori, in campionato non ha piÃ¹ perso neanche una partita.

Ha chiuso tutto il 2025 da imbattuto e, nei primi quattro mesi del 2026, non ne aveva persa ancora nessuna.

Arriva perÃ² la prima sconfitta casalinga, e la cosa piÃ¹ grave Ã¨ che la Lazio si conferma la nostra bestia nera per eccellenza.

PerchÃ© se il Parma in trasferta puÃ² diventare un avversario ostico â€” e comunque lâ€™anno scorso ci abbiamo vinto uno scudetto â€” Ã¨ proprio la Lazio che ci ha aiutato, a Milano, a evitare il sorpasso dellâ€™Inter.

Eppure, da quattro anni, la Lazio viene a vincere in casa nostra.

Aveva giÃ vinto nel dicembre 2024, nel campionato 2024-25, quello dello scudetto.

Anche prima: il 2 settembre 2023 il Napoli perse in casa 2-1.

Anzi, no: non era lâ€™anno dello scudetto, era quello di Garcia.

Insomma, tralasciando qualche imprecisione, il problema resta: questa Ã¨ una squadra che ormai soffre troppo la Lazio"