"Faremo di tutto per farlo sentire a casa". I retroscena dell'affare Insigne-Toronto: il contatto a Capodanno, l'ammissione di Lorenzo e la garanzia canadese su moglie e figli

Come è nato il trasferimento del capitano del Napoli Lorenzo Insigne a Toronto? Nei giorni scorsi la franchigia canadese militante nel campionato americano, la MLS, ha annunciato la firma del pre-contratto, valido dal 1 luglio 2022, da parte del numero 24 azzurro che farà parte dal roster di Toronto per le prossime quattro stagioni. Ma cosa c'è stato dietro il suo avvicinamento? Lo ha raccontato nei dettagli Bill Manning, presidente di Toronto.

“Lorenzo è stato il nostro obiettivo principale sin dal primo giorno. Ho avuto l'opportunità di presentarla al nostro consiglio a settembre: l'idea è piaciuta e questo mi ha permesso di fare il passo successivo lavorando con Andrea D'Amico, nostro intermediario in Italia, per vedere se ci sarebbe stato interesse, e c'era"

di Claudio Russo (@claudioruss)

Il ruolo di Di Cuollo e la firma della superstar

Una delle figure chiave dell'affare è stato Lino DiCuollo, erroneamente presentato come vicepresidente della Major League Soccer - ruolo che ha lasciato da un po'. Spiega Manning:

"I colloqui sono iniziati tramite Andrea e un altro gentiluomo di nome Lino DiCuollo, che abbiamo ingaggiato come nostro consulente, e sono progrediti al punto in cui a novembre abbiamo tenuto una riunione del consiglio di amministrazione dell'MLSE, in cui abbiamo presentato un piano finanziario per il Toronto FC, che includeva la firma di una superstar"

Il contatto con l'agente di Insigne. Come nasce l'idea?

"A gennaio, alla vigilia di Capodanno dopo la mezzanotte, ho potuto essere in contatto diretto con i rappresentanti di Insigne, e siamo stati in grado di appianare gli ultimi pezzi e raggiungere un accordo. C'era la volontà da entrambe le parti di raggiungere questo obiettivo", continua Manning.

Nel piano societario di Manning, stabilito nell'ormai lontano 2015, c'era la sua personale visione del Toronto FC sia a livello competitivo che commerciale. Con il Mondiale in arrivo nel 2026 in Nord America, serviva un calciatore di alto livello per aumentare l'interesse nei confronti dello sport. E l'idea Insigne arriva tramite...Transfermarkt:

“Guardando gli Europei, vedendo il fervore nella comunità italiana qui quando l'Italia ha vinto, sono andato su un sito di mercato e ho guardato la nazionale italiana: quali giocatori erano in scadenza di contratto, e Lorenzo era uno dei pochi giocatori con quello status. Era diventato chiaro - con le sue credenziali, in questo momento della sua carriera, per il tipo di personalità che è - che fosse la persona giusta"

Manning racconta i primi contatti: “Questo è stato un affare che si è costruito su una visione – e Andrea D'Amico mi ha detto che era destino fin dall'inizio. Quando ha avuto la sua prima telefonata con l'agente di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, Andrea mi ha richiamato e mi ha detto: 'Bill, è destino. Faremo in modo che diventi realtà'"

Toronto e gli italiani

Dopo la grande esperienza avuta con Sebastian Giovinco, Toronto è pronta ad accogliere un altro 'emigrante' dall'Italia:

"Abbiamo una certa esperienza con i giocatori italiani - sorride Manning - Abbiamo una grande comunità italo-canadese che accoglierà lui e la sua famiglia a braccia aperte. Avremo qualcuno nello staff che farà da collegamento per lui e la sua famiglia, per assicurarci che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno durante questa transizione”

Insigne non sarà solo, con lui ci sarà anche la moglie Genny ed i figli. Ma anche per loro ci sono grandi progetti:

“Per qualsiasi giocatore in arrivo vuoi sempre rendere le cose facili e noi siamo molto bravi in questo. Faremo in modo che la transizione sia perfetta. Lorenzo mi ha detto che va ad allenarsi e poi torna a casa dalla sua famiglia, e quelle sono le due cose più importanti della sua vita. Aiuteremo lui, la moglie e i ragazzi per assicurarci che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno qui. Penso che si sentiranno come a casa, pur essendo lontani da casa"

Come attrarre Insigne a Toronto?

Non era semplice convincere Lorenzo Insigne a lasciare Napoli per trasferirsi dall'altra parte del mondo, ma Toronto è una città con una qualità della vita molto alta e questo è stato uno dei fattori: "Uno dei nostri maggiori punti di forza è la nostra città. I suoi rappresentanti hanno sentito quell'amore e quella cultura quando hanno avuto la possibilità di venire a trovarci qui a Toronto - e certamente questo aspetto è stato trasmesso a Lorenzo"

Il progetto sportivo di Toronto

Reduce da una deludente stagione, ma campione MLS nel 2017, Toronto ha le idee chiare sul proprio futuro: "Aspiriamo a essere una squadra da campionato, vogliamo vincere la Concacaf Champions League e giocare nella Coppa del Mondo per club FIFA", ha sottolineato Manning.

"La nostra ambizione ha attratto Insigne: siamo un club che prende molto sul serio il suo calcio. Loro volevano vedere che tipo di club siamo, sanno che siamo seri e questo ci ha aiutato. La Major League Soccer è in crescita. I giocatori che sono venuti qui, incluso Sebastian Giovinco, hanno avuto esperienze molto, molto positive. Questo ha avuto un ruolo davvero positivo per noi"

Insigne lascia Napoli per...?

Lorenzo Insigne lascerà Napoli dopo averci giocato tutta la carriera, ed il salto nel buio deve avere solide fondamenta. Queste ultime non sono unicamente basate sulla ghiotta offerta economica. "Ha giocato nel Napoli per tutta la sua carriera, intraprendere questo nuovo viaggio è stato probabilmente un ostacolo", ha ammesso Manning. "Dovevamo assicurarci che sapesse che eravamo seri e che fossimo disposti a prenderci un certo tipo di impegno finanziario per lui e la sua famiglia pur di farlo venire qui"

Toronto davanti ad altri

Secondo quanto raccontato da Bill Manning, non solo Toronto era l'unico club interessato ad accaparrarsi un parametro zero come Lorenzo Insigne: “Ci sono stati momenti in cui ero un po' stressato, c'era molto interesse da parte di altre squadre e altre offerte significative, ma ho sempre sentito che eravamo in gioco, che eravamo, se non in testa alla gara per firmarlo, nelle primissime posizioni”

Come portare Insigne dalla propria parte, allora? "Quando abbiamo avuto l'opportunità di avvicinarlo, abbiamo realizzato un video fantastico che il nostro club ha messo insieme e che ho sentito essere l'essenza di Toronto, l'essenza del Toronto FC e l'essenza della Major League Soccer e della MLSE", ha aggiunto.