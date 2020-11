Careca: "Diego, per noi è ora difficile: grazie per tutti i momenti insieme, eri un fratello" [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Videomessaggio di Careca per Diego Armando Maradona. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'ex centravanti del Napoli ha voluto ringraziare per i tanti messaggi ricevuti e ha salutato il suo amico fraterno scomparso ieri:

"Salve a tutti, mi piacerebbe ringraziare a tutti gli amici che mi mandarono innumerevoli messaggi di conforto per la morte del nostro amico fraterno Diego Armando Maradona. Grazie di cuore, chiedo anche scusa per non poter rispondere a tutti i messaggi, anche alle richieste dei giornalisti e di tutti. Mi risulta impossibile rispondere a tutti, ma mando questo messaggio di ringraziamento. Maradona è stato una persona speciale, un fratello, un amico, per il quale ho rispetto, affetto e ammirazione. Che possa riposare in pace. Preghiamo Dio affinché lo riceva a braccia aperte: è molto, molto speciale. Ho solo gratitudine nei suoi confronti per i momenti in cui ci siamo divertiti molto, dentro e fuoci dal campo. Diego: è difficile per noi, ma vai con Dio. La gente si vedrà... abbraccio a tutti".