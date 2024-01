Inter, Lautaro a Mediaset: "Sono contento, è stato un momento unico! Non facile vincere con un giorno di riposo in meno"

Napoli calcio notizie. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che ha segnato il gol decisivo, è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Inter 0-1, finale di Supercoppa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sono molto contento, perchĂ© abbiamo capito che oggi era un obiettivo importante per la nostra stagione dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo giocato con un giorno in meno di riposo. Non eravamo puliti nel palleggio, ma l’importante è averla portata a casa. Â

Esultanza? C’è stata tanta emozione, ho preso il giallo per essermi tolto la maglia ma non ci pensi. E’ stato un momento unico”.