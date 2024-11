Collaborazione SSC Napoli-Hermet: in vendita online copripiumino, lenzuola e federa!

Camera da letto a tema Napoli? La SSC Napoli ha pensato anche a questo. Per tutti quei bambini e ragazzi tifosi del Napoli che desiderano un letto con i colori azzurri, la società di De Laurentiis ha realizzato asciugamani, lenzuola, federe e copripiumino ufficiale SSC Napoli, grazie alla collaborazione con il marchio Hermet.

Hermet, azienda italiana leader nella produzione di biancheria per la casa e homewear, è partner ufficiale SSC Napoli. Una partnership che unisce due eccellenze italiane: da un lato, Hermet, con la sua lunga tradizione di qualità e artigianalità, dall'altro il Napoli, simbolo di passione, tenacia e amore per la propria terra.

Lenzuola del Napoli (federa inclusa): https://amzn.to/4fMYfkb

Copripiumino del Napoli (federa inclusa): https://amzn.to/40JFJog

Asciugamani del Napoli: https://amzn.to/4flSVV9

*CalcioNapoli24 partecipa all'Amazon Affiliate Program e riceve commissioni sui ricavi idonei generati dai prodotti venduti e non restituiti.

SSC Napoli completo lenzuola

Clicca sulla foto per maggiori informazioni sul prodotto e le modalità di acquisto e spedizione

Completo lenzuola SSC Napoli, composto da un lenzuolo di sopra (150x280cm), un lenzuolo di sotto con angoli (90x200cm) e una federa inclusa. Misure universali adatte per un letto una piazza, in grado di garantire vestibilità perfetta e aspetto uniforme in camera da letto. Lenzuola 100%cotone, progettate per resistere all'usura quotidiana e ai lavaggi frequenti, mantenendo intatti i colori vivaci e la qualità del tessuto nel tempo. Il prezzo del set completo è di 39,90 euro. Sono disponibili anche lenzuola per letto una piazza e mezza a 49,90 euro.

Lenzuola letto una piazza (federa inclusa): https://amzn.to/3AHWLIV

Lenzuola letto una piazza e mezza (federa inclusa): https://amzn.to/4fpmRzF

SSC Napoli Copripiumino letto

Clicca sulla foto per maggiori informazioni sul prodotto e le modalità di acquisto e spedizione

Copripiumino singolo composta da: sacco copripiumino piùfedera. La misura del copripiumino è di cm.155x200, mentre la federa misura cm.50x80. Si tratta di una misura universale adatta per un letto a una piazza. Materiale cotone 100%, adatto all'uso quotidiano e ai lavaggi frequenti. Il prezzo è di 42,90 euro.

Copripiumino del Napoli (federa inclusa): https://amzn.to/4flXONZ

Asciugamani SSC Napoli

Clicca sulla foto per maggiori informazioni sul prodotto e le modalità di acquisto e spedizione

La SSC Napoli in collaborazione con Hermet ha realizzato anche un set di asciugamani di spugna per il bagno. Prodotto ufficiale SSC Napoli composto da un asciugamano viso più un asciugamano bidet, realizzati in 100% cotone di alta qualità, super morbidi e molto assorbenti, perfetti per l'uso quortidiano. Gli asciugamani di spugna sono lavabili in lavatrice fino a 40 gradi e possono essere messe anche in asciugatrice ma a bassa temperatura; va evitato l'uso della candeggina. Il prezzo per il set di asciugamani è di 19,90 euro.