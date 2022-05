Sgarbi-Mughini, scoppia la rissa in Tv al Maurizio Costanzo Show!

Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini hanno litigato di nuovo. Stavolta, però, sono addirittura venuti alle mani e negli studi televisivi di Canale 5, durante le registrazioni del Maurizio Costanzo Show.

La puntata andrà in onda la sera di mercoledì 4 maggio e dunque il video non è ancora disponibili, ma Dagospia ha anticipato l'episodio pubblicando una serie di fotogrammi che rendono più o meno l'idea di ciò che è accaduto tra Sgarbi e Mughini.

Mughini e Sgarbi, rissa in televisione

Sgarbi Mughini, foto Dagospia

Ultime news. La rissa tra Sgarbi e Mughini è già diventata virale sul web, costringendo i due protagonisti della vicenda a prendere posizione già prima che la puntata sia andata in onda. L'opinionista sportivo e noto tifoso della Juventus Mughini ha scritto a Dagospia commentando così: "Le foto non danno conto di quanto è realmente avvenuto. Tra noi due si è trattato solo di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce".

Non la pensa così Vittorio Sgarbi, che ha replicato raccontando di essere stato "insultato, aggredito e buttato per terra da Mughini. Lui si è alzato per venire alle mani e mi ha spinto facendomi travolgere da sedie e quadri". Pare che al centro del diverbio ci fossero opinioni diverse sulle conseguenze del conflitto russo-ucraino per il mondo dell'arte e della musica.

Su Facebook, Sgarbi ha aggiunto: "Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, forse anche per un senso estetico".