La dedica di Geolier a Sanremo: ricorda Daniele Caprio, 17enne di Napoli morto per cancro | VIDEO

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, il rapper napoletano Geolier questa sera ha dedicato la sua esibizione alla memoria di Daniele Caprio, ragazzo napoletano scomparso all'età di 17 anni a causa del cancro. Nelle ultime settimane era diventato virale su TikTok e molti personaggi famosi, tra cui lo stesso Geolier, lo erano andati a trovare.

Dedica Geolier a Daniele Caprio a Sanremo: video

Dopo aver cantato la sua "I pe me tu pe te", Geolier ha ricevuto i fiori di Sanremo e li ha dedicati dicendo "Per Daniele". In allegato il video. E in un post fissato in alto sul profilo Instagram di Daniele, c’è proprio la promessa di Geolier di andarlo a trovare da vicino per abbracciarlo. "Mi stai insegnando una cosa, sei la vita mia", aveva detto il giovane cantante in una videochiamata. Nei giorni scorsi, purtroppo, la breve ma intensa vita di Daniele è giunta al termine.