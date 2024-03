Zuliani esulta per la Lazio fuori dalla Champions! E "punta" il Napoli: "Il gufaggio continua" | FOTO

Claudio Zuliani, giornalista noto per la fede bianconera, ha esultato via Twitter per l'eliminazione della Lazio in Champions League. Il motivo? Il Mondiale per Club, e adesso resta solo il Napoli che può superare la Juventus.

Questo il tweet di Zuliani:

"Un avversario in meno #Lazio per la lotta verso il mondiale per club! Il gufaggio continua #juventus".

Lasciando quindi intendere che "guferà" anche il Napoli.