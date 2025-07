Lookman-Napoli, Zazzaroni: "L'Atalanta ha chiesto di lasciare tranquillo Ademola. Gli azzurri devono prima vendere Raspadori"

Ivan Zazzaroni su Instagram ha scritto un messaggio sul blitz del Napoli per Ademola Lookman:

"Il Napoli è stato il primo a muoversi su Ademola, ma l'Atalanta ha chiesto di lasciare tranquillo il ragazzo. Nella fase di stallo - Napoli su Ndoye - si è inserita l'Inter trovando l'accordo col giocatore. Che uscirà. Ora il Napoli ci riprova, ma per presentare la propria offerta deve prima vendere Raspadori per una questione puramente salariale. Sono curioso di vedere se l'Inter salirà a 50: è in vantaggio"