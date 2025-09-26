Hamsik: "Creato un caso mediatico per danneggiare la mia immagine: ecco cosa è accaduto"

Marek Hamsik ha voluto chiarire una vicenda personale che lo ha messo al centro della cronaca nel suo Paese in questi giorni. Ecco il messaggio social dell'ex capitano del Napoli:

“Ritengo sia necessario rispondere alla situazione attuale relativa al mio contenzioso poiché i media stanno dando un’interpretazione sbagliata. Da maggio 2025 ho lasciato la RSC Hamsik Academy per entrare a far parte del MFK Dukla Banska Bystrica con conseguente rinominazione del club in RSC Hamsik Academy in Jupie Banska Bystrica. Voglio precisare che lo statuto della Federazione mi vieta di operare o di presentarmi contemporaneamente in due club che competono insieme in un unico campionato federale. Se facessi ciò, si tratterebbe di una grave violazione delle norme. Nonostante la mia uscita dal Jupie Banska Bystrica, questo club ha continuato ad utilizzare nella sua presentazione la mia immagine, il mio nome ed i marchi a me associati il che potrebbe dare l’impressione che io stia violando lo statuto della Federazione e che sia attivo in entrambi i club.

Per tale motivo ho cominciato ad attivare le procedure legali. Il mio interesse primario è che il mio nome non venga utilizzato da altro club, ovvero un club in cui non opero. Accetterò qualsiasi forma di risarcimento, non c’è bisogno che il materiale in questione venga distrutto. Serve solo che venga tolta la mia immagine, il mio nome e tutti marchi a me associati che possano far pensare ad una collaborazione. Ho sempre pensato al bene dei giovani calciatori anche dopo il mio addio. L’intera vicenda è stata strumentalizzata in maniera voluta per creare un caso”