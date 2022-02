Il collega Fabrizio Biasin, ha commentato la vicenda del presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez attraverso i suoi canali social:

- L’errore di Lautaro è stato incazzarsi come un Toro. Ha sbagliato, ma è tutto lì.

- L’errore dei tifosi non c’è: sono tifosi, scrivono quel che vogliono.

- L’errore di certi media è aver cavalcato un “pare che…” e averlo trasformato in “notizia”. E questo no, non va fatto.