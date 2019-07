"Allenamento terminato". Questo il messaggio scritto su Instagram da James Rodriguez che si allena a Madrid in attesa di avere notizie sul proprio futuro. Il ritorno in squadra è previsto per il 29 luglio. Florentino Perez sembra volerlo confermare al Real, ma Zidane è stato chiaro sul calciatore colombiano. Napoli ed Atletico Madrid restano in attesa. In allegato le foto.