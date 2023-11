Zazzaroni difende Allegri: "Questa è l'Italia dei criticonzi, lui è teorico della semplicità e del cazzeggio creativo"

Notizie calcio. Ivan Zazzaroni, sulle colonne del Corriere dello Sport, prende le difese di Massimiliano Allegri e dei risultati raggiunti dal tecnico della Juventus:

"Se domenica sera riuscirà a battere l’Inter Massimiliano Allegri riporterà la Juve in testa al campionato (a parità di partite) dopo 1.212 giorni, 40 mesi. Sembra incredibile, ma è così. Anche per questo l’uomo del weekend – e della settimana non può essere che lui, l’allenatore che, nonostante sei scudetti, due finali di Champions e qualche coppa nazionale, viene ancora considerato un abile, ancorché fortunato, gestore di campioni, o presunti tali. E niente di più. Ma questa è l’Italia dei criticonzi – neologismo coniato da Italo Cucci sul Guerin Sportivo per indicare i critici più str…ani -, gente che coltiva pregiudizi e antipatie con passione, insistenza e talvolta insolenza e non abbandona le posizioni nemmeno di fronte ai risultati.

Allegri è il teorico della semplicità (del calcio) e del cazzeggio creativo (nello spogliatoio). Proprio il tema della semplicità viene ritenuto una provocazione: infastidisce in particolare i fanatici degli “scienziati”, i tecnici più trendy, considerati portatori del nuovo verbo.