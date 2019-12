Calcio Napoli ultimissime - Udinese-Napoli, l'ennesima partita sena vittoria per il Napoli. Sono ben 7 partite di fila che non arriva la vittoria in Serie A. Al minuto 80 del match alla Dacia Arena, Mario Rui (come mostra il video) parte in contropiede e si lamenta coi compagni per non essere stato seguito, il simbolo di questo Napoli che sembra sempre di più poco unito.

