Serie A: prossimo allenatore esonerato, le quote

Serie A - E' iniziato il campionato di Serie A e dopo tre giornate già si parla di quello che può essere il prossimo allenatore esonerato in Italia. Ci sono già degli indizi importanti che riguardano alcuni tecnici che non sono partiti al meglio.

Esonero in Serie A: prossimo allenatore a pagare, le quote

Calciomercato - Dopo tre giornate già si parla di un possibile esonero in Serie A con alcune panchine in bilico in base a dei risultati non positivi che sono arrivati in queste prime uscite ufficiali stagionali. C'è ora la sosta delle Nazionali e c'è più tempo per le società per fare delle analisi. Lo stesso fanno i principali bookmakers che si concentrano su quelle che possono essere le varie scommesse sportive per quanto riguarda le panchine in bilico in Italia. Perché in Serie A diversi allenatori sono già a rischio esonero e si quota il primo che può essere licenziato nel campionato italiano. Questa l'analisi sul prossimo esonero in Serie A dei book in base anche al calendario che è stato affrontato in queste prime partite: