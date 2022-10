Dove vedere Napoli-Bologna? Canale Tv e diretta streaming gratis

Dove vedere Napoli Bologna in tv e streaming? Arrivano le ultime notizie riguardo quello che sarà il calendario del Napoli per la nuova stagione di Serie A. Napoli Bologna: dove vederla in Tv e Streaming? Su CalcioNapoli24 tutte le informazioni riguardo il Napoli e la prossima partita che si giocherà domenica 16 ottobre.

Napoli Bologna: dove vederla, Canale Tv

Scopri come e dove vedere Napoli Bologna in Tv e streaming. Dove si vede Napoli Bologna in diretta Tv e streaming? La partita sarà visibile su DAZN e SKY come tutto il resto della stagione, con alcune partita in co esclusiva Sky Sport. In questo caso, la partita Napoli Bologna che si disputerà domenica 9 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.

Domenica 16 ottobre 2022 ore 18:00 – 10^ giornata Serie A Napoli Bologna tv [DAZN]

Dove vedere Napoli Bologna Tv

Dove vedere Napoli Bologna: diretta Streaming live

Napoli Bologna streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Napoli Bologna? La partita è di Serie A sarà possibile seguirla anche in streaming, scaricando l'app di DAZN su Smartphone, Tablet, Xbox, PS4, PS5 o Pc, stesso discorso per Sky Go e Now Tv.

Napoli Bologna tv: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Bologna 2022/23 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita amichevole visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction con Riccardo Catapano e Salvio Passante.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.

Turno Serie A

EMPOLI-MONZA, sabato 15 ottobre 15:00 [DAZN]

TORINO-JUVENTUS, sabato 15 ottobre 18:00 [DAZN]

ATALANTA-SASSUOLO, sabato 15 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]

INTER-SALERNITANA, domenica 16 ottobre 12:30 [DAZN-Sky]

LAZIO-UDINESE, domenica 16 ottobre 15:00 [DAZN]

SPEZIA-CREMONESE, domenica 16 ottobre 15:00 [DAZN]

NAPOLI-BOLOGNA, domenica 16 ottobre 18:00 [DAZN]

VERONA-MILAN, domenica 16 ottobre 20:45 [DAZN]

SAMPDORIA-ROMA, lunedì 17 ottobre 18:30 [DAZN]

LECCE-FIORENTINA, lunedì 17 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]