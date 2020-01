Empoli, Corsi: "Contenti di Ciciretti e Tutino, possiamo riscattarli! Non seguiamo Gaetano, abbiamo molti talenti a centrocampo. Su Laribi al Bari..." [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Mercato Napoli, presidente Empoli Corsi annuncia Ciciretti e Tutino

"Ciciretti e Tutino all'Empoli, lavoriamo in sintonia con il Napoli. Abbiamo voluto prima capire la volontà dei calciatori e poi abbiamo deciso di chiudere. Questi ragazzi possono darci una mano. Per entrambi c'è la formula del prestito con diritto di riscatto a secondo del campionato che andremo a fare. Laribi al Bari? Non posso confermare, c'è sicuramente l'interesse. Ho visto Napoli-Inter, mi è sembrato di vedere una squadra all'altezza che però ha commessi degli errori incredibili. L'Inter ha fatto fare possesso al Napoli e poi partiva in contropiede. Spero che il Napoli si rialzi, c'erano 5-6 calciatori ex Empoli tra panchina e campo contro l'Inter. L'Empoli vuole scalare posizioni, siamo abbastanza delusi e preoccupati per l'andamento. I ragazzi stanno lavorando tanto, vogliamo cambiare la squadra e aggiungere qualcosa che ci possa portare a fare il salto di qualità. Le ultime tre partite abbiamo giocato con un centrocampo di età media di 20 anni, abbiamo ancora tanti ragazzi da proporre a livelli alti. Gaetano è un grande calciatore, ma non è tra i nostri obiettivi".