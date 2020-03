Alvino: "Incontro De Laurentiis-Gattuso confermano i buoni rapporti, falso parlare di rinnovo"

Ultimissime calcio Napoli- Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "De Laurentiis e Gattuso si sentono da settimane ogni singolo giorno, quello di ieri è un incontro arrivato dopo contatti intensificati. A De Laurntiis e il suo entourage piace tanto il lavoro di Gattuso. Non è stato un incontro casuale quello di ieri. Rapporti intensificati. Falso chi parla di nuovo contratto o rinnovo. Spero che Gattuso riesca ad arrivare in Champions così da prolungare in automatico il contratto. Spero si possa aprire una pagina importante a lungo termine con Rino sulla panchina azzurra".