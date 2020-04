Giovani talenti nel mondo - Yusuf ed Emre Demir, due mostri che hanno stregato il calcio turco! Uno è la copia di Kakà [VIDEO]

Le stesse origini anatoliche ma cresciuti in due terre diverse, sono tra i più forti giovani talenti del calcio europeo e portano lo stesso cognome sulle spalle. Parliamo di Yusuf ed Emre Demir. Yusuf nasce a Vienna il 2 giugno '03 da una famiglia originaria di Trazbon. Tesserato nel 2013 dal Rapid svolge tutta la trafila delle giovanili bruciando le tappe, giocando con ragazzi di due tre o anche quattro anni più grandi. Per ora ha scelto la nazionale austriaca, nella quale vanta 19 realizzazioni in 22 presenze divise tra Under 15 ed Under 17, ma il pressing della nazionale turca sembra costante. Le sue doti tecniche sono impressionanti, per alcune movenze si potrebbe provare la blasfemia di associarlo a "la pulga", ma per ora possiamo dire che sia un trequartista abile nello stretto, tutto mancino, e con una gran visione di gioco. Nella sua bacheca appare il titolo di miglior giocatore alla Mercedes Junior Cup 2019, trofeo in cui figuravano altri grandi talenti del calibro di Tahit Chong. Inutile fare la lista dei big club europei che lo seguono.

LE CARATTERISTICHE - Emre Demir vede i suoi natali a Mersin in Turchia il 15 gennaio '04. Tesserato dal Kayserispor nel 2012 ha modo di mostrare tutte le sue qualità. Nel 2017 un club come il Barcellona, impressionato dal talento di 12 anni che già militava nell'Under 14 turca, lo invita a partecipare ad uno stage di 14 giorni, e sembra seguire ancora da vicino il giocatore che sappiamo non poter essere tesserato prima dei 18 anni compiuti. Nelle giovanili turche raccoglie 33 presenze condite da 6 goal distribuiti tra le selezioni dall'Under 14 all'Under 17. Mezz'ala o trequartista, vedendo giocare Emre il ricordo va tutto a Ricardo Dos Santos Leite, meglio conosciuto come Kakà. Abile nel trovare il varco, rapido nel cambio passo con un gran tocco di palla indirizzato. Ottima visione di gioco per il talento più precoce d'Europa, perché se è vero che il 2019 ha rappresentato l'anno dell'esordio tra i professionisti per entrambi i Demir, la presenza del 17 agosto contro l'Alanyaspor in Super Lig a 15 anni e mezzo di Emre gli vale il record di esordiente più giovane in un campionato europeo.

Yusuf ed Emre Demir, sono due talenti con grande potenziale che hanno percorso due strade parallele, ma appare probabile che i loro destini si incrocino in futuro, se non capiterà in nazionale...allora sará in qualche match di Champions League.

