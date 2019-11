FLASHBACK...su Milan-Napoli: una storia iniziata nel 1929, dalle sfide scudetto ai confronti tra grandi calciatori

Un tuffo nel passato, di partita in partita. Con sguardo diverso: nostalgico. Questa è Flashback. Qui troverete le dichiarazioni dei protagonisti, quelle più incisive, gli episodi clou. Quelli che hanno fatto anche la storia, ma che è sempre bene rispolverare. Benvenuti.

La prima partita ufficiale in Serie A tra il Milan e il Napoli è stata disputata il 20 ottobre 1929, nella terza giornata del campionato a girone unico. La gara si conclude con un 2-1 per gli azzurri. La prima vittoria della squadra meneghina sul Napoli arriva il 7 giugno 1931: i Rossoneri vincono a Salerno per 0-1, grazie ad un gol di Magnozzi. Tra le gare con il maggior numero di gol c'è la partita dell'8 febbraio 1959, che si giocò a Milano. Campionato 1958/59, fu una gara disastrosa: finì 6-1, con l'unico punto del Napoli arrivato grazie all'autogol di Liedholm.

Duelli d'altri tempi, campioni che si sono affrontati a suon di colpi, Maradona, Careca, Van Basten, Gullit e tantissimi altri, solo per citarne alcuni. Aneddoti e tanta storia dietro il confronto tra Milan e Napoli. Proviamo a a ripercorrere le sfide scudetto. Il Napoli che sale a Milano, talvolta per giocarsi chance di scudetto, come avveniva tra gli anni ’80 e ’90, altre per dare vita a match di alto divertimento. Il Milan di Capello, per esempio, vinceva spesso al San Paolo e si è anche aggiudicato matematicamente due scudetti, ma ha visto spesso venir fuori il pareggio alla Scala del calcio. Il primo Milan di Don Fabio asfaltò il Napoli di Ranieri, allora terzo in classifica, con un sonoro 5-0, era il ’92 e c'era un Van Basten incontenibile. L’anno dopo Milan-Napoli andò in scena di sabato e gli azzurri sfiorarono il colpaccio contro i rossoneri: da due reti di vantaggio, furono raggiungi dal giovane Lentini autore di una doppietta. Napoli che si illude anche l’anno dopo nel primo posticipo della storia di Milan-Napoli, con l'esordio nei rossoneri di Desailly. Azzurri in vantaggio all'intervallo, Panucci spegne i sogni di vittoria, Albertini beffa allo scadere la squadra di Marcello Lippi. Pareggio l’anno dopo con Simone che porta in vantaggio il Milan, ma all’87 Fabio Cannavaro realizza la prima rete in serie A. Pino Tagliatatela sarà protagonista l’anno dopo, quando parerà tutto, compreso un rigore a Roberto Baggio nel pareggio contro il Milan stellare per 0-0. Gli anni d'oro delle due squadre hanno visto confronti epici tra due filosofie di intendere il calcio: la zona sacchiana con gli olandesi contro le invenzioni e il folclore partenopeo.

Gullit-Maradona

Sul finire di campionato, Maradona e Giordano battono il Milan di Liedholm. Sfida scudetto anche nel ’90 dove il Napoli si presenta a San Siro in vantaggio di due punti sui rossoneri: Massaro, Maldini e Van Basten firmano l’aggancio, che il Napoli annullerà solo nel finale di gara, vincendo il secondo scudetto con 2 punti di vantaggio proprio sul Diavolo.

Diverse le vittoria a San Siro in pochi anni: dal blitz del ’78, nel ’79, nell'anno dello scudetto della Stella per il Milan, nell’80 e nell’82. Una serie che fece si che il Napoli mettesse insieme 11 anni di imbattibilità in casa del Milan dal 1973 al 1985.

Maradona-Ancelotti

