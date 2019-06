UFFICIALE - Ritiro Napoli Dimaro 2019, terza amichevole contro la Cremonese: data e luogo del match

Sarà la sfida con la Cremonese a chiudere il ciclo di tre amichevoli che SSC Napoli disputerà nel ritiro di Dimaro Folgarida 2019. Si giocherà allo Stadio di Carciato. E' in calendario per mercoledì 24 luglio, due giorni prima che la squadra lasci la Val di Sole e il Trentino per affrontare una serie di amichevoli internazionali. Il Napoli inizierà il 13 luglio il suo ciclo d'amichevoli contro il Benevento, formazione di serie B che ha sfiorato la promozione in serie A. Rimane da definire l’amichevole di venerdì 19 luglio.

La Cremonese sarà in ritiro, sempre in Trentino, a Molveno dal 13 al 27 luglio. I lombardi nella scorsa stagione hanno chiuso al nono posto il campionato di serie B, sognando a lungo di qualificarsi ai play-off. Alla guida della formazione lombarda c’è Massimo Rastelli, una vecchia conoscenza del Napoli, in cui ha giocato nella stagione 2001-02. La Cremonese metterà subito alla prova la crescita tecnica, tattica e atletica del Napoli nel corso del ritiro valorizzando i propri punti di forza, soprattutto la solidità difensiva. La squadra grigiorossa ha concluso lo scorso campionato con soli 33 gol subiti, avendo così la miglior difesa della serie cadetta, incassando ben nove reti in meno del Brescia capolista.

Il primo allenamento del Napoli versione 2019 – 2020 si terrà nel pomeriggio di sabato 6 luglio. L’arrivo di giocatori, tecnici e dirigenti è previsto alla spicciolata. Nessun pullman come in passato ma l’indicazione di raggiungere lo Sport Hotel Rosatti entro le 13.00. Doppio allenamento invece per domenica 7 luglio e quindi l'occasione per i tifosi di poter conoscere i prodotti della ruralità locale già lunedì pomeriggio con il Mercatino Contadino allestito nel piazzale antistadio.

Martedì sera 9 luglio il Centro Congressi alla Sosta dell'Imperatore a Folgarida ospiterà il primo incontro ufficiale del ritiro: saranno presenti Mister Carlo Ancelotti e due giocatori. Spazio alle domande, in particolare dei bambini. Inizio 21.15.

Previsti altri momenti di contatto squadra-tifosi: lunedì 15 luglio Quattro giocatori incontreranno il pubblico in piazza a Dimaro (ore 21.15) e giovedì 25 luglio, alla vigilia della partenza da Dimaro – Folgarida quando nuovamente Piazza Madonna della Pace (ore 21.15) sarà il palcoscenico di DJ set e Incontro con la squadra, che tradizionalmente vede Mister e calciatori coinvolti in canti e momenti di divertimento.

Ricco anche il programma di contorno articolato negli spettacoli di Gino Rivieccio (giovedì 11 luglio), Made in Sud con Sal da Vinci (giovedì 18 luglio) e Made in Sud (lunedì 22 luglio), tutti previsti sul palco di Piazza Madonna della Pace con inizio alle 21.15.

Grande novità dell’estate 2019 per i tifosi è la Val di Sole Opportunity-Trentino Guest Card: sino al 29 settembre chi soggiorna presso le strutture ricettive convenzionate avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole con le oltre 10 funivie e seggiovie e raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e, novità assoluta, dell’Adamello Presanella, con la spettacolare vista sul ghiacciaio più esteso d’Italia. Un’occasione da