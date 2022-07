Ritiro Napoli a Dimaro: ecco il programma di oggi, seguilo su CalcioNapoli24

Terzo giorno di ritiro per la SSC Napoli a Dimaro. In Val di Sole gli azzurri hanno appena cominciato la preparazione atletica agli ordini di Luciano Spalletti e sotto gli occhi dei tantissimi tifosi napoletani accorsi in Trentino per sostenere la squadra. Anche noi di CalcioNapoli24 siamo qui a Dimaro per raccontarvi in diretta tutto quello che accade in ritiro e stavolta siamo in compagnia di due tra gli youtubber più famosi e seguiti dai tifosi napoletani, Shaleboom e Malato del Napoli.

Ritiro Napoli, il programma di oggi

Oggi 11 luglio 2022 è prevista una sessione di allenamento mattutino che - a differenza dei giorni scorsi - sarà a porte chiuse. O meglio, l'ingresso a tifosi e giornalisti sarà consentito, ma sarà vietato a chiunque di riprendere o trasmettere ciò che avviene in mezzo al campo. Questo per tutelare il lavoro di Spalletti e non diffondere pubblicamente le indicazioni tattiche del tecnico.

Nel pomeriggio invece sarà accordata una giornata di riposo ai calciatori, che quindi non torneranno in campo ma resteranno all'Hotel Rosatti per un po' di relax. Dopo pranzo, però, è previsto anche l'arrivo di diversi giocatori che non sono ancora qui a Dimaro: dovrebbero arrivare oggi in ritiro i calciatori a cui è stato accordato qualche giorno di vacanza in più a causa degli impegni in Nazionale, come Rrahmani, Ounas, Anguissa e non solo.

Anche se oggi non sarà possibile riprendere l'allenamento, insieme a Shaleboom e Malato del Napoli vi racconteremo ogni attimo della sessione mattutina, approfittando del divieto di trasmissione per passare una mattinata insieme ai tantissimi tifosi del Napoli qui in ritiro.