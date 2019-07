"Resta con noi, è meglio!" Tutino sincero: "Non lo so, ragazzi", poi firma l'autografo ad un cane! [VIDEO CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gennaro Tutino protagonista della sessione d'autografi all'esterno del campo di Carciato. Davvero tanto affetto per il talento napoletano, uscito a firmare autografi e scattare selfie con Lorenzo Insigne. Simpatico siparietto, con l'attaccante sorridente e sempre molto disponibile, quando una tifosa gli ha chiesto di firmare un autografo al suo cagnolino, con indosso la maglia del Napoli. Più di un tifoso gli ha chiesto anche del suo futuro: "Gennaro, resti con noi o vai via?", pronta la risposta dell'attaccante: "Non lo so, ragazzi". E il tifoso incalza: "Resta con noi, è meglio se resti con noi!". E quando un altro tifoso prova a chiedergli del futuro, la risposta resta la stessa: "Non lo so, davvero". Poi il saluto in un video: "Ciao e forza Napoli!", conclude Tutino.

Clicca su play per guardare il video di CalcioNapoli24: