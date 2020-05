Gazzetta - Mertens-Inter, Zhang pronto a chiudere l'accordo: cifre e dettagli

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Zhang sta aspettando il sì di Mertens per poter chiudere ufficialmente l'accordo. Conte non vede l'ora di avere Dries a disposizione: "Già a gennaio Marotta e Ausilio si erano informati su Dries, poi il suo rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis sembrava molto vicino. Ora riecco l’assalto, con un’arma in più già calata da tempo.Mertens sarebbe il giocatore ideale per iniziare a riassestare l’attacco di Conte: il belga, che ha compiuto 33 anni il 6 maggio, ha l’esperienza che l’allenatore cerca e nei pensieri di Antonio dovrebbe fare quello che quest’anno non è riuscito a Sanchez, alternativa top a Lukaku-Lautaro soltanto sulla carta. Dries al Napoli guadagna 5 milioni a stagione, ora vuole firmare l’ultimo contratto pesante della carriera: chiede un accordo di due anni con un ingaggio identico a oggi, tempi e cifre non spaventano l’Inter. Che è pronta a fare il passo decisivo non appena ci sarà la rottura col Napoli"