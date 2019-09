Younes mette la Sampdoria nel mirino! Il tedesco fa schizzare in orbita le sue quotazioni in vista della sfida

L'attaccante tedesco del Napoli Amin Younes fa schizzare in orbita le sue quotazioni in vista della sfida con la Sampdoria. A suon di gol, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Tre, quelli realizzati ieri nel corso dell'amichevole che i reduci del Napoli hanno disputato al centro sportivo di Castel Volturno con la Primavera. Una partitella di fine settimana, anzi di fine ciclo: Ancelotti, infatti, ha concesso due giorni di assoluto relax alla squadra, fissando a lunedì la ripresa della preparazione. In campo, ovviamente, anche il neo acquisto Llorente, ma Nando il navarro non è riuscito a mettere la prima firma in calce: oltre al tris di Younes, a segno sono andati Callejon e Di Lorenzo"