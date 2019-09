Wanda Nara: "Mauro non sarebbe mai andato alla Juve! Tornerà a giocare in Italia. Inter? Non sono la cattiva della storia ma sono quella che l’ha risolta"

Notizie Calcio -Lunga intervista rilasciata da Wanda Nara al Corriere della Sera. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Hanno detto che facevo del male a mio marito, il padre dei miei figli. Le persone ragionano quando parlano? Come posso non volere il bene di Mauro? Il suo bene è il mio». Wanda mette in fila gli ultimi durissimi mesi, chiusi con il prestito di Icardi al Psg. «Non è un divorzio. Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione".

Wanda, sta dicendo che a fine anno Mauro tornerà?

"Al Psg non si poteva dire no: ha tutto per vincere, è un top club, pieno di stelle, Mauro è onorato di farne parte: un sogno. Parigi è stupenda. A fine stagione sceglieremo ciò che sarà meglio: io lavoro per lui, poi le scelte sono sue".

Perché i rapporti con l’Inter si sono deteriorati?

"Per tanti malintesi, ma la voglia di giocare nell’Inter e l’amore dei tifosi resta. In ogni relazione ci sono momenti di crisi. Alla fine ci lasciamo con un rapporto ricucito, senza nessun tradimento".

Che è successo davvero?

"L’Inter aveva la necessità di vendere Icardi. Da capitano Mauro non avrebbe mai lasciato il club. È stata una strategia per cederlo".

Con che motivazione gli è stata tolta la fascia?

"Per venderlo, così gli è stato detto. Lo scorso gennaio aveva rifiutato il trasferimento a un’altra squadra. E lui ha risposto: “Io sono il capitano e questa squadra non la lascio”. Lì i rapporti si sono incrinati, avevano un’altra idea".

Come sono cambiati gli equilibri con l’arrivo di Marotta? Non vi siete trovati?

"Il calcio è business, Marotta fa le scelte e deve badare ai conti. Si vedrà chi ha fatto bene. Sul campione che è Icardi non ho mai avuto dubbi: avevo 15 offerte. Con Marotta siamo arrivati all’ultimo giorno non perché siamo matti: conosciamo il suo valore".

Lei sostiene che Mauro ha detto no alla Juve.

"Era il capitano dell’Inter, non ci sarebbe mai andato".

Paratici e Wanda, si è favoleggiato tanto anche di uno scambio Icardi-Dybala.

"Con Fabio ho un rapporto cordiale. Si è interessato, il rapporto continuerà".

Pensa che in futuro Mauro possa andare alla Juve o in Italia non vuole più giocare?

"Giocare in italia gli piace, conosce bene il campionato, ha segnato 135 gol. Penso tornerà. Non so dove e come. La priorità sarà sempre l’Inter".