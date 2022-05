Vecino al Napoli? Gazzetta: spunta un indizio

Calciomercato Napoli - Napoli interessato a Vecino? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tira nuovamente in ballo il nome di Vecino per il centrocampo degli azzurri. Il calciatore si svincolerà a parametro zero dall'Inter il prossimo 30 giugno.

