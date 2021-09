Tuttosport - Spalletti intenzionato a fare poco turnover con la Samp: potrebbe esserci spazio per Juan Jesus

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Per riuscirci sembrerebbe intenzionato a fare pochissimo turnover anche allo stadio Luigi Ferraris. Potrebbe godere di una giornata di stop Mario Rui, finora il quarto maggior elemento utilizzato con 356’ in quattro gare: al suo posto potrebbe essere schierato Juan Jesus. E poi Insigne, con un 5 su 5, 393’ nel motore e un leggero infortunio patito contro la Juventus e per il quale ha stretto i denti. Spalletti è chirurgico nel suo utilizzo, avendolo sostituito nelle ultime tre gare contro Juve, Leicester e Udinese tra il 71’ ed il 74’"