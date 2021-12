Tuttosport - Spalletti avrà il dovere di rimettere in sesto un Napoli irriconoscibile, con lo Spezia decisioni poco comprensibili

Questi sette giorni di vacanze natalizie serviranno al coach del Napoli Luciano Spalletti per ritrovare le energie, soprattutto quelle mentali come racconta Tuttosport.

"Contro lo Spezia il clou delle decisioni poco comprensibili, come quelle di richiamare dal campo prima Mertens  e poi Zielinski. Perchè lasciare in panchina Elmas e Ounas? Anguissa era la brutta copia di se stesso e Lozano ha confermato con un gol letteralmente mangiato davanti alla porta, di essere ancora lontano dalla forma migliore. Il 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti post cenoni, Spalletti avrà il dovere di rimettere in sesto un Napoli diventato irriconoscibile"