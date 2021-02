Tuttosport - Gattuso potrebbe cambiare modulo: possibile difesa a tre oggi a Bergamo

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Gattuso per Koulibaly deciderà solo all’ultimo momento: la sua ultima apparizione risale al 3 febbraio, semifinale di andata di Coppa Italia, quando il Napoli fermò proprio l’Atalanta sullo 0-0, anche grazie all’utilizzo della difesa a 3. Se Koulibaly dovesse farcela, non è escluso che Ringhio riproponga lo stesso sistema difensivo, con Rrahmani e Maksimovic ai suoi lati. La ragione è sempre la stessa: il gran numero di partite che il Napoli sta giocando ogni tre giorni e le tante assenze che condizionano le scelte del tecnico. Ora gli acciaccati sono scesi a 7 e Gattuso ha dovuto convocare i soliti 6 Primavera per completare la lista dei 22".