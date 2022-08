Tuttosport - Colpo di scena Napoli: torna in corsa Veretout per il centrocampo

Calciomercato Napoli - Torna in auge il nome di Jordan Veretout per il Napoli. Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli si fionderà sul centrocampista francese appena avrà ceduto uno tra Zielinski e Demme.

Veretout-Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive Auriemma: