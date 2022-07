Rinnovo Koulibaly, l'agente cerca ingaggi da almeno 8 milioni: incontro difensore-ADL senza intermediari

Calciomercato Napoli. Resta in bilico il futuro di Koulibaly, in scadenza con il Napoli nel 2023 e richiesto da diverse squadre. De Laurentiis lo valuta 40 milioni ed oltre ai top club europei (su tutti il Chelsea) anche la Juventus sta muovendo i primi passi per prendere il senegalese, mentre la settimana prossima potrebbero arrivare importanti novità sul fronte rinnovo.

Koulibaly

Incontro Koulibaly-De Laurentiis senza intermediari

Ecco quanto scritto in merito dal Corriere del Mezzogiorno: