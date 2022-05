L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti per l'ultima partita dell'anno in Serie A a La Spezia dà alcune indicazioni di formazione, a cominciare da Ghoulam che sarà capitano per la sua gara d'addio in maglia azzurra. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

Spezia-Napoli, Spalletti svela mezza squadra titolare

Ieri in conferenza stampa l'allenatore azzurro ha svelato ben cinque calciatori che partiranno dal 1' contro lo Spezia:

«Non ci sono tra i convocati Ounas che ha sentito un po' tirare l'adduttore e Lozano che è partito in settimana per operarsi. La formazione? Dico 5 titolari: Ghoulam, Zanoli, Petagna, Zielinski, Meret»

