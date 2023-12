Notizie Calcio Napoli - E’ il giorno della verità in ottica europea. Oggi alle 12.00, infatti, il Napoli scoprirà la propria avversaria per gli ottavi di Champions League.

Sorteggio Champions, le possibili avversarie del Napoli

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, le squadre che gli azzurri potrebbero incrociare - in ordine di difficoltà - sono le seguenti: Manchester City, Bayern di Monaco, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e RealSociedad.