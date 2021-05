CorSport - Show di Osimhen contro lo Spezia, ADL gongola: nemmeno stavolta ha sbagliato il colpo

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta lo stato d'animo del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la doppietta rifilata da Victor Osimhen contro lo Spezia.

Osimhen

SHOW OSIMHEN: LA REAZIONE DI ADL

Il quotidiano scrive: "Ancora non sono chiari i suoi limiti. E l’impressione è che non lo saranno per un bel po’. Può migliorare, e tanto. Nel frattempo segna. Che non guasta mai. Se ne sta lì, appollaiato sulla linea di metà campo, trotterella in attesa dell’occasione buona. E poi scatta. Va a nozze col calcio contemporaneo, con gli avversari che giocano sulla linea di centrocampo come se fossero l’Olanda di Cruijff. Se ne fa beffe. Fa anche a sportellate in area con Chiellini e conquista persino un rigore. Segna di testa, da opportunista e pure da fuori area: il primo, contro l’Atalanta, ovviamente sul palo del portiere. De Laurentiis gongola. Nemmeno stavolta ha sbagliato il colpo".