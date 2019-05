Sarri-Higuain alla Juventus? CorSport: "A Napoli l’incubo è doppio! È già faida dialettica: putride e irripetibili offese, quando nulla è ancora accaduto"

Calciomercato Juve - I sogni azzurri diventano bianconeri? L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla possibilità che Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain possano ritrovarsi, dopo Napoli, alla Juventus. Vi proponiamo uno stralcio dall’analisi:

“Se rientra anche Higuain a Napoli l’incubo è doppio. Sarri alla Juventus è per ora ancora, soltanto una ipotesi, prepotente e fondata, ed è già diventata “faida” dialettica tra nostalgici e fedelissimi, adepti e oppositori, su quei “ring” che la tecnologia moderna ha allestito e che non ci risparmia nulla, manco le più putride e irripetibili offese, quando nulla è ancora accaduto. Sarri è l’opposizione al sistema, lo specchio d’una ribellione costruita perdendosi in quel calcio che sa di poesia. Siamo appena ai titoli di testa, cosa mai accadrebbe se….?”