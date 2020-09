Repubblica - Lo scambio Milik-Under resta un intrigo: non c'è ancora l'ok sugli ingaggi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Arek Milik è diventato un vero e proprio intrigo per il Napoli. La sua voglia di Juventus — con tanto di bozza di contratto — non si è concretizzata in un’offerta convincente al club azzurro. L’ultimo tentativo di Paratici (il cartellino del difensore Romero più una decina di milioni) è stato respinto dal Napoli che non accetta proposte al ribasso e l’ha confermato senza mezzi termini sia all’attaccante polacco che al suo manager, Pantak. La Roma resta sullo sfondo, pronta a definire l’operazione: c’è bisogno del sì convinto di Milik per far incastrare tutte le tessere di un puzzle che prevede l’atterraggio di Under sul pianeta Napoli (ma non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio) più un conguaglio economico".