Repubblica - La reazione di De Laurentiis dopo i disordini di Cagliari e la multa del Giudice Sportivo: il retroscena

Napoli - Come avrà reagito il presidente Aurelio De Laurentiis dopo i fatti di Cagliari e la sanzione ricevuta? L'edizione odierna di Repubblica svela l'umore del numero uno della SSC Napoli che. come club, è stato deferito per responsabilità oggettiva.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica:

"La prefettura ha ritenuto però di dover sollecitare il severo provvedimento da parte di quella di Torino ( tramite il Viminale), dopo gli incidenti provocati dagli ultrà domenica scorsa nella trasferta di Cagliari e già puniti dal giudice sportivo: 30 mila euro di multa e la diffida per il club di Aurelio De Laurentiis, punito per responsabilità oggettiva e giocoforza di pessimo umore".