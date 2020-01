Repubblica - Insigne si allena con determinazione, vuole segnare contro l'Inter e riconciliarsi con il San Paolo

Ultimissime calcio Napoli - Lorenzo Insigne è pronto a riprendersi il San Paolo e migliorare la classifica del Napoli. Gattuso lo ha difeso in conferenza stampa e punta tanto sul talento di Frattamaggiore. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

È tornato un intoccabile: terza maglia da titolare consecutiva e scintilla da ritrovare proprio contro l'Inter. I numeri di Insigne, al momento, sono però impietosi. Non segna in campionato dal 22 settembre e soprattutto non ha mai esultato al San Paolo, uno stadio che ultimamente non gli ha perdonato nulla. È stato considerato uno dei responsabili dell'ammutinamento e il pubblico gli ha riservato spesso fischi. Insigne punta tanto alla riconciliazione con i tifosi e vorrebbe riuscirci con una prodezza contro l'Inter. L'obiettivo è ripetersi. Insigne deve cambiare marcia e trascinare il Napoli alla rimonta in classifica. Gattuso punta sul suo talento. Il giocatore, da parte sua, si sta allenando con determinazione. Il suo intento è quello di parlare con i fatti, ovvero prestazioni positive e qualche gol, pane quotidiano di ogni attaccante.