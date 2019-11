Repubblica elogia Ancelotti: carisma, personalità e autorevolezza con Rizzoli! Un pensionato non avrebbe la forza di scagliarsi così contro il designatore

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica elogia il carattere di Ancelotti: "Carisma, personalità, autorevolezza, coraggio. Carlo Ancelotti ha atteso il momento più difficile della sua avventura napoletana per tirare fuori gli artigli, dimostrando di non essere solo un “leader calmo” e tanto meno di avere già imboccato il viale del tramonto: a dispetto della paradossale e superficiale accusa che gli viene mossa addirittura da una parte della tifoseria azzurra. Un “pensionato” non avrebbe infatti avuto la forza di prendere di petto il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, obbligato ieri a difendersi invece dalla durissima requisitoria del tecnico di Reggiolo: nel momento clou del confronto tra i vertici dell’Aia e i club della serie A organizzato a Roma dalla Figc (su input del presidente Gabriele Gravina)"