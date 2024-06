Rebus Osimhen, nessuno paga la clausola. ADL apre ad uno sconto: il nuovo prezzo

Il futuro di Victor Osimhen è un vero e proprio rebus. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport non c'è stata, al momento, alcuna offerta ufficiale per pagare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. De Laurentiis sembrerebbe propenso ad aprire ad uno sconto sulla clausola che comunque resterebbe a tre cifre (100 milioni o giù di lì).

Calciomercato Napoli: nessuna offerta per Osimhen

