Prove tecniche per Hamsik dirigente del Napoli? Forse sì, ma non subito

Ultime notizie Napoli - Ieri sera allo stadio Maradona per Napoli-Barcellona c'era l'ex capitano azzurro Marek Hamsik. Prove tecniche per un ruolo di dirigente? Ne parla Tuttosport.

Marek Hamsik a 36 anni segue la sua scuola di giovani talenti a Banska Bystrica, oltre a ricoprire il ruolo di vice ct della Slovacchia, proprio al fianco di Calzona:

"Marek è spuntato ieri mattina all’aeroporto, dove ad attenderlo c’era un'auto che lo ha accompagnato a Palazzo Petrucci per partecipare al pranzo Uefa. Il presidente De Laurentiis lo ha accolto in maniera calorosa insieme al figlio Edoardo e con loro era presente qanche il presidente blaugrana Laporta.

Prove tecniche per un ruolo di dirigente da affidare all’ex capitano che detiene il record di presenze all time con 520 apparizioni nell’arco di 12 anni con la maglia azzurra? Forse sì, ma non subito.

«Ringrazio il presidente - ha confessato Marek - che me ne ha parlato, ma nella mia mente forse non sono ancora pronto: ho 36 anni e ci sarà tempo per venire a Napoli, dove penso e spero che avrò sempre le porte aperte»"