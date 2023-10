Probabili formazioni Italia-Malta, Tuttosport: Spalletti fa fuori Di Lorenzo, punta tutto su Raspadori

Una Nazionale frastornata dai casi di cronaca come quello del calcioscommesse. Contro il Malta l'Italia di Spaleltti non può fallire per non perdere il treno Europei. Queste le probabili formazioni Italia Malta di Tuttosport:

(4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct: Luciano Spalletti. MALTA (3-4-1-2): Bonello; Shaw, Pepe, Muscat; Mbong, Kristensen, Guillaumier, Camenzuli; Yankam; Montebello, Nwoko. Ct: Michele Marcolini.