Pasquale Bruno: "Verrà più ricordato Borsano che Cairo: non credo proprio sarò triste quando venderà il Toro"

Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, ha rilasciato una intervista a Repubblica:

Che bilancio fa di questi vent’anni? "Il nulla. Vent’anni anonimi: siamo passati da un Toro rampante a un torello scialbo. Sa qual è il simbolo?".

Quale? "Il coro della curva della Juve nel derby. “Urbano Cairo salta con noi” è il compendio perfetto della sua gestione".

Sarà triste anche Cairo il giorno dell’addio? "Non credo proprio. Secondo me appena venderà sarà felicissimo, perché realizzerà una ricchissima plusvalenza. Del Toro non gli interessa. Ma se lui sarà felice, noi lo saremo ancora di più".