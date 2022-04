Osimhen e Mertens titolari contro l'Empoli? CorSport svela la decisione di Spalletti

Osimhen e Mertens titolari contro l'Empoli? Secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere più di un'idea. Spalletti ci sta riflettendo molto su questa soluzione a sorpresa dal primo minuto inserendo anche Lozano e Insigne per un Napoli a trazione anteriore allo stadio Castellani.

"La grande coppia, Mertens accanto a Osimhen, quella invocata dai tifosi affinché Dries possa esserci subito senza dover rinunciare a Victor, è nei pensieri di Spalletti alla vigilia della partita contro l'Empoli. Una possibilità alternativa ad altre dovendo fare i conti con alcune assenze che stanno condizionando le scelte di formazione dell'allenatore del Napoli. Mertens più Osimhen dall'inizio è una soluzione che Spalletti non ha mai proposto da quando è cominciata la stagione, i due si sono alternati al centro dell'attacco o si sono sempre ritrovati a metà partita o nel finale, quando c'era da recuperare, per assecondare l'esigenza del momento. Hanno funzionato, e bene, ma solo per pochi minuti. Come contro la Fiorentina".