Osimhen e Kvaratskhelia in vendita? CorSport: De Laurentiis ha preso una decisione definitiva

Calciomercato Napoli - In queste ultime settimane si sono diffuse voci di presunte offerte monstre che arriveranno al Napoli sia per Victor Osimhen che per Khvicha Kvaratskhelia. Entrambi ad oggi rappresentano molto per il club ma soprattutto per Luciano Spalletti. Privarsene di entrambi sarebbe molto difficile anche se rifiutare offerte a tre cifre non è mai semplice. De Laurentiis in tempi non sospetti ha dichiarato che nessuno dei due è in vendita, ma il mercato ha le sue dinamiche e niente va trascurato.

Osimhen e Kvaratskhelia in vendita?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ribadisce come De Laurentiis non voglia assolutamente privarsi di Osimhen e Kvaratskhelia nonostante il valore dei loro cartellini sia schizzato alle stelle. Per entrambi oggi servono non meno di 300 milioni come base di partenza ovvero 150 milioni cadauno. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul futuro di Victor e Khvicha a Napoli: