Oggi l'ufficialità di Traore: può già giocare l'eventuale finale di Supercoppa, attesa per il transfert

Calciomercato Napoli - Ci sono notizie di calciomercato che riguardano l'acquisto ti Hamed Junior Traore che firmerà oggi il suo contratto con il Napoli dopo le visite mediche sostenute nella giornata di ieri.

Napoli: Traore atteso già per le prossime partite

Hamed Junior Traorè è il nuovo colpo del Napoli. Dop ole visite mediche a Villa Stuart a Roma si attende in giornata l'ufficialità del giocatore ivoriano che sarà disponibile dalla trasferta di Roma contro la Lazio all'Olimpico a fine mese. Ma Il Mattino rivela che, a meno che c'è possiiblità di vederlo anche prima in campo. A meno che il transfert non arrivi entro venerdì ed il Napoli non conquisti la finale di Supercoppa. In tal caso, il giocatore potrebbe anche raggiungere Riad in Arabia Saudita per la finale.