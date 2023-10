Nuova maglia Halloween, ecco il Napoli quando la indosserà: scelta la partita

Ultime notizie SSC Napoli - Il primo obiettivo è stato raggiunto, perché la maglia special edition del Napoli dedicata ad Halloween non è passata inosservata: lo spot di presentazione, diffuso in rete giovedì, è diventato virale in poche ore, così come le immagini sui social. La creazione del club di De Laurentiis è un richiamo forte al cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi simbolo della città, con i teschi (le famose “capuzzelle”) che sono sul tessuto nero.

Napoli-Fiorentina: azzurri con la maglia Halloween

Come racconta l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoii, i campioni d’Italia la indosseranno domani sera in occasione del match Napoli-Fiorentina:

"La maglia è già disponibile negli store del Napoli: costa 150 euro e diventerà quasi certamente un oggetto di culto per tutti gli appassionati. In molti l’hanno già prenotata. Poi ovviamente ce ne saranno altre. De Laurentiis ha rivoluzionato il concetto delle maglie da calcio allargando i confini di un mercato inizialmente rivolto soltanto agli appassionati. Il Napoli da due anni non ha più uno sponsor tecnico: ha affidato il design delle maglie a Giorgio Armani (con il marchio EA7) ma cura tutte le fasi della lavorazione. Il progetto è affidato a Valentina De Laurentiis, la figlia del presidente, che segue da vicino tutti gli step. Halloween per cominciare, dunque, ma il Napoli sta preparando altre sorprese".